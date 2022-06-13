Четыре обстрела ДНР со стороны Украины зафиксировано утром 13 июня

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Украинские военные обстреляли три населённых пункта в ДНР утром 13 июня. Всего зафиксировано четыре обстрела со стороны ВСУ.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

По Пантелеймоновке в период с 06:45 до 06:55 (мск) выпустили семь снарядов калибра 152 мм с направления Новгородского.

В 06:10 (мск) со стороны населённого пункта Зайцево обстреляли Доломитное тремя снарядами калибра 122 мм.

Также в 07:05 (мск) с направления Новгородского по Михайловке выпустили четыре снаряда калибра 152 мм.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные произвели обстрел Кировского района Донецка. По городу выпустили 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

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