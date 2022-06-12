Прокопьевск и Горловка возродят побратимские отношения

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Подписано соглашение о возрождении побратимских отношений между донбасской Горловкой и Прокопьевском, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
Прокопьевск и Горловка возродят побратимские отношения
  • РИА Новости

«В День России подписано соглашение о возрождении побратимских отношений между донбасской Горловкой и кузбасским Прокопьевском», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание соглашения прошло в Горловке, где находится делегация из Кузбасса.

Подписи в документе поставили главы Горловки Иван Приходько и Прокопьевска Максим Шкарабейников.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации Краснодона и Краснодонского района в ЛНР Сергеем Козенко.

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