Прокопьевск и Горловка возродят побратимские отношения

Подписано соглашение о возрождении побратимских отношений между донбасской Горловкой и Прокопьевском, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

«В День России подписано соглашение о возрождении побратимских отношений между донбасской Горловкой и кузбасским Прокопьевском», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание соглашения прошло в Горловке, где находится делегация из Кузбасса.

Подписи в документе поставили главы Горловки Иван Приходько и Прокопьевска Максим Шкарабейников.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации Краснодона и Краснодонского района в ЛНР Сергеем Козенко.