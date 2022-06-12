Прокопьевск и Горловка возродят побратимские отношения
- РИА Новости
«В День России подписано соглашение о возрождении побратимских отношений между донбасской Горловкой и кузбасским Прокопьевском», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подписание соглашения прошло в Горловке, где находится делегация из Кузбасса.
Подписи в документе поставили главы Горловки Иван Приходько и Прокопьевска Максим Шкарабейников.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации Краснодона и Краснодонского района в ЛНР Сергеем Козенко.