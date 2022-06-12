Пушилин: ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами НАТО

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Донецк 10 июня подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 мм, шесть человек погибли, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Пушилин: ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами НАТО
  • AP

«За 10 июня мы зафиксировали использование противником и ствольной артиллерии, причём это и 155 мм натовского образца, и 152 мм, и 122 мм. Миномёты 120 мм и 60 мм. Также РСЗО «Град» и «Ураган». Увы, есть потери среди гражданских», — приводит его слова РИА Новости.

За 10 июня это «22 человека раненых и шесть человек погибших», отметил он.

«Если говорить об 11 июня, то был нанесён массированный удар по Горловке, в результате чего пять человек ранены», — сказал Пушилин.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar.

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