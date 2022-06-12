Пушилин: ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами НАТО

Донецк 10 июня подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 мм, шесть человек погибли, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«За 10 июня мы зафиксировали использование противником и ствольной артиллерии, причём это и 155 мм натовского образца, и 152 мм, и 122 мм. Миномёты 120 мм и 60 мм. Также РСЗО «Град» и «Ураган». Увы, есть потери среди гражданских», — приводит его слова РИА Новости.

За 10 июня это «22 человека раненых и шесть человек погибших», отметил он.

«Если говорить об 11 июня, то был нанесён массированный удар по Горловке, в результате чего пять человек ранены», — сказал Пушилин.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar.