Минобороны России показало видео боевой работы Ка-52 по опорным пунктам ВСУ
Министерство обороны России показало видео боевой работы российских ударных вертолётов Ка-52 по опорным пунктам Вооружённых сил Украины. Экипажи нанесли удары с дистанции более 5 км, поразили пункт управления противника и бронированную технику.
- РИА Новости
Ранее Минобороны России опубликовало видео работы 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» в ходе специальной военной операции на Украине.
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