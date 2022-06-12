Минобороны России показало видео боевой работы Ка-52 по опорным пунктам ВСУ

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Министерство обороны России показало видео боевой работы российских ударных вертолётов Ка-52 по опорным пунктам Вооружённых сил Украины. Экипажи нанесли удары с дистанции более 5 км, поразили пункт управления противника и бронированную технику.
Минобороны России показало видео боевой работы Ка-52 по опорным пунктам ВСУ
  • РИА Новости

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» в ходе специальной военной операции на Украине.

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