В Бердянске сообщили, что пожар на подстанции произошёл из-за короткого замыкания
- РИА Новости
«Сегодня около 05:00 на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов. Экстренными службами пожар был оперативно потушен», — говорится в сообщении.
В настоящее время часть абонентов города находятся без электроснабжения, оно «будет восстановлено в ближайшие часы».
По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, было слышно «два хлопка из-за горящего масла», которое «достаточно громко горит и взрывается», об этом он сообщил РИА Новости.
Ранее Рогов сообщил о возможном теракте в Бердянске.