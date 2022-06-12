В Бердянске сообщили, что пожар на подстанции произошёл из-за короткого замыкания

Пожар на трансформаторной станции в Бердянске произошёл из-за короткого замыкания, вышел из строя один из трансформаторов, возгорание ликвидировано, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«Сегодня около 05:00 на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов. Экстренными службами пожар был оперативно потушен», — говорится в сообщении.

В настоящее время часть абонентов города находятся без электроснабжения, оно «будет восстановлено в ближайшие часы».

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, было слышно «два хлопка из-за горящего масла», которое «достаточно громко горит и взрывается», об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил о возможном теракте в Бердянске.