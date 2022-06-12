Глава ЛНР Пасечник поздравил жителей России с государственным праздником

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к жителям России с поздравлениями по случаю государственного праздника.

Он отметил, что День России объединяет не только россиян, но и миллионы людей, чувствующих свою сопричастность к истории и культуре страны, в числе которых — жители Донбасса, которые восемь лет ощущают себя частью русского мира.

«Уважаемые друзья! От всей души желаю мира, добра и благополучия. Российской Федерации — процветания и стабильного развития!» — следует из заявления Пасечника.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее выразил поддержку России в деле защиты достоинства и безопасности.

С поздравлениями по случаю Дня России к гражданам страны обратился также президент Белоруссии Александр Лукашенко.