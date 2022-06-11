Минобороны России: ВСУ оборудовали миномётные позиции на территории школ в Николаеве

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали миномётные позиции на территории школ в Николаеве.

«В Николаеве на территориях школ №40 (улица Балтийская), №43 (Богоявленский проспект) и лицея №25 (ул. Айвазовского) военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции миномётов, склады оружия и боеприпасов», — сообщил он.

Также Мизинцев отметил, что в Константиновке в ДНР в зданиях школ №11 и 17 подразделения ВСУ оборудовали казармы и также огневые позиции.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, в населённых пунктах ДНР.