В Мариуполе три человека пострадали во время разбора завалов из-за подрыва трактора

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В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что три работника пострадали при подрыве трактора во время разбора завалов возле торгового центра в Мариуполе.
В Мариуполе три человека пострадали во время разбора завалов из-за подрыва трактора
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«В Мариуполе при разборе завалов у бывшего торгового центра OBI на взрывоопасном предмете подорвался трактор, ранения получили трое работников. Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

3 июня стало известно, что в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, в море, произошёл взрыв, он случился неподалёку от завода «Азовсталь». Как предполагалось, это могла сдетонировать мина.

После этого сообщалось, что  на пляже в Мариуполе произошла детонация взрывоопасного предмета. В результате трагедии погибли два человека.

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