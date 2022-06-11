В Мариуполе три человека пострадали во время разбора завалов из-за подрыва трактора
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«В Мариуполе при разборе завалов у бывшего торгового центра OBI на взрывоопасном предмете подорвался трактор, ранения получили трое работников. Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
3 июня стало известно, что в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, в море, произошёл взрыв, он случился неподалёку от завода «Азовсталь». Как предполагалось, это могла сдетонировать мина.
После этого сообщалось, что на пляже в Мариуполе произошла детонация взрывоопасного предмета. В результате трагедии погибли два человека.