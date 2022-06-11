В ДНР рассказали о ситуации с наёмником из Южной Кореи

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о подготовке суда над гражданином Южной Кореи, который воевал на стороне Украины.

«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наёмнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины», — приводит РИА Новости слова Никоноровой в эфире «Соловьёв LIVE».

По её словам, которые приводит ТАСС, суд над наёмником готовится на его родине.

9 июня суд в ДНР вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.