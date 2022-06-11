В ДНР рассказали о ситуации с наёмником из Южной Кореи

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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о подготовке суда над гражданином Южной Кореи, который воевал на стороне Украины.
В ДНР рассказали о ситуации с наёмником из Южной Кореи
  • РИА Новости

«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наёмнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины», — приводит РИА Новости слова Никоноровой в эфире «Соловьёв LIVE».

По её словам, которые приводит ТАСС, суд над наёмником готовится на его родине.

9 июня суд в ДНР вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

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