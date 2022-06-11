Глава МИД ДНР Никонорова прокомментировала ситуацию с иностранными наёмниками

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Сражавшиеся на стороне Киева иностранные наёмники ни разу не упомянули о своём украинском гражданстве, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
Глава МИД ДНР Никонорова прокомментировала ситуацию с иностранными наёмниками
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«Иностранные наёмники за время судебного разбирательства ни разу не упомянули, что имеют гражданство Украины. А значит, они об этом даже не подозревали. Все заявления Лиз Трасс и Блинкена о том, что вынесенный приговор нарушает нормы гуманитарного международного права, не соответствуют действительности», — сказала она в эфире «Соловьёв Live».

Никонорова напомнила, что согласно Женевской конвенции наёмничество считается преступлением и осуждается внутри государства, где оно было совершено.

Кроме того, по словам министра, наёмникам предоставили бесплатных адвокатов.

«Их права были полностью соблюдены. Если бы Великобритания захотела предоставить защитников — они могли бы участвовать в процессе. Но ни одной заявки не поступило», — заключила она.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что властям Великобритании следует обращаться к представителям ДНР по поводу ситуации с британскими наёмниками.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что власти Британии не вышли на связь с республикой по сложившейся ситуации.

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