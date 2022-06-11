ТАСС: оборона Очакова на выходе из Днепро-Бужского лимана осталась без украинских кораблей
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«Винница» (корабль. — RT) затоплен. По «Юрию Олефиренко» (среднему десантному кораблю ВМСУ. — RT) принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа», — сообщил собеседник ТАСС.
По его словам, члены экипажа отказались выполнять приказы командования и патрулировать Днепровский лиман.
Он добавил, что, несмотря на поставки из США и Великобритании на Украину списанных катеров, к обороне Очакова привлекли только вышеуказанные суда.
Ранее в Николаевской области высокоточными ракетами уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки.
В ДНР сообщили об уничтожении под Авдеевкой поставленных Украине из США гаубиц M-777.