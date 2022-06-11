ТАСС: оборона Очакова на выходе из Днепро-Бужского лимана осталась без украинских кораблей

Оборона Очакова в Николаевской области на выходе из Днепро-Бужского лимана осталась без кораблей: из двух судов ВМС Украины один затоплен, ещё один вывели из района боевых действий на фоне низкого морально-психологического состояния экипажа, заявил источник в российских силовых структурах.

«Винница» (корабль. — RT) затоплен. По «Юрию Олефиренко» (среднему десантному кораблю ВМСУ. — RT) принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа», — сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, члены экипажа отказались выполнять приказы командования и патрулировать Днепровский лиман.

Он добавил, что, несмотря на поставки из США и Великобритании на Украину списанных катеров, к обороне Очакова привлекли только вышеуказанные суда.

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