Российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников на Украине и ЗРК «Бук-М1», следует из заявления Минобороны России.

«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве заявили об уничтожении ЗРК «Бук-М1» в районе Миньковки в Донецкой Народной Республике.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что властям Великобритании следует обращаться к представителям ДНР по поводу ситуации с британскими наёмниками.