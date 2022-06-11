Российские подразделения уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом
- AP
- © Bernat Armangue
«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве заявили об уничтожении ЗРК «Бук-М1» в районе Миньковки в Донецкой Народной Республике.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что властям Великобритании следует обращаться к представителям ДНР по поводу ситуации с британскими наёмниками.