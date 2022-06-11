Посол ЛНР сообщил о переговорах с боевиками на заводе «Азот» по эвакуации мирных граждан

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о ведущихся переговорах с украинскими военнослужащими на заводе «Азот» в Северодонецке о возможности эвакуировать мирное население с предприятия.
Посол ЛНР сообщил о переговорах с боевиками на заводе «Азот» по эвакуации мирных граждан
  • РИА Новости

«С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода», — написал он в Telegram.

По словам Мирошника, солдатам ВСУ будет гарантирована жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий.

Ранее дипломат сообщал, что украинские боевики на заводе «Азот» в Северодонецке пытаются выйти на контакт с союзными силами.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики удерживают сотни мирных жителей Северодонецка на местном заводе «Азот». Там же они заминировали ёмкости с химически опасными веществами: азотной кислотой, аммиаком, аммиачной селитрой, чтобы взорвать их при отступлении.

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