Глава ЛНР пообещал лишать лицензии завышающих розничные цены торговцев
- РИА Новости
«Будем лишать их лицензии и передавать объекты собственности — магазины и всё остальное — более порядочным, тем, кто будет понимать. У нас в республике разрешена наценка в 15%, всё», — приводит его слова РИА Новости.
В Херсонской области ранее объявили о готовности начать поставки плодоовощной продукции в Донецкую Народную Республику.
14 мая глава ДНР Денис Пушилин разрешил ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.