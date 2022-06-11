Глава ЛНР пообещал лишать лицензии завышающих розничные цены торговцев

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Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с жителями Старобельска, которые пожаловались на высокие цены в магазинах, пообещал лишать лицензии торговцев, завышающих розничную стоимость продуктов.
Глава ЛНР пообещал лишать лицензии завышающих розничные цены торговцев
  • РИА Новости

«Будем лишать их лицензии и передавать объекты собственности — магазины и всё остальное — более порядочным, тем, кто будет понимать. У нас в республике разрешена наценка в 15%, всё», — приводит его слова РИА Новости.

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