В Казахстане при обрушении кровли завода погибли четыре человека
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«Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на «АрселорМиттал Темиртау». Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека», — приводит Tengrinews.kz его слова.
Отмечается, что один пострадавший госпитализирован.
В мае стало известно, что на стадионе Шымкента на юге Казахстана обрушилась крыша из-за сильного ветра прямо во время футбольного матча.