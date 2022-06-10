В Казахстане при обрушении кровли завода погибли четыре человека

Короткая ссылка
В результате обрушения кровли на металлургическом заводе в Карагандинской области Казахстана погибли четыре человека. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек.
В Казахстане при обрушении кровли завода погибли четыре человека
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

«Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на «АрселорМиттал Темиртау». Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека», — приводит Tengrinews.kz его слова.

Отмечается, что один пострадавший госпитализирован.

В мае стало известно, что на стадионе Шымкента на юге Казахстана обрушилась крыша из-за сильного ветра прямо во время футбольного матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить