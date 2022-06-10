В Казахстане при обрушении кровли завода погибли четыре человека

В результате обрушения кровли на металлургическом заводе в Карагандинской области Казахстана погибли четыре человека. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек.

«Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на «АрселорМиттал Темиртау». Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека», — приводит Tengrinews.kz его слова.

Отмечается, что один пострадавший госпитализирован.

В мае стало известно, что на стадионе Шымкента на юге Казахстана обрушилась крыша из-за сильного ветра прямо во время футбольного матча.