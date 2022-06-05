Вице-спикер парламента Армении Сагателян сообщил об аресте 24 участников протестов

Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян заявил, что за время протестов с требованием отставки премьера республики Никола Пашиняна были арестованы 24 человека.

«С 25 апреля были задержаны 48... граждан, 24 из них арестованы. И сейчас суды рассматривают ходатайства об арестах», — цитирует Сагателяна РИА Новости.

По его словам, всего за время протестов было задержано около 2,5 тыс. участников движения сопротивления.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после столкновения манифестантов с полицией в ходе акции протеста.

Пресс-служба армянской полиции сообщила о задержании 111 участников акции протеста возле правительственного здания в Ереване.

По данным армянского Минздрава, 60 пострадавших в результате столкновений манифестантов с полицией в Ереване были доставлены в медицинские учреждения.