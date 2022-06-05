Соцпартия Молдавии провела антиправительственные акции в ряде городов страны
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии, акции протеста прошли в мирной обстановке.
Уточняется, что демонстранты требовали отставки правительства Натальи Гаврилицы из-за инфляции, которая превысила 27%, а также спада во многих отраслях.
Также протестующие обвинили главу государства Майю Санду в давлении на оппозицию и правоохранительные органы, указав на уголовные дела против оппозиции, в частности экс-президента страны Игоря Додона и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.
Ранее Партия социалистов Молдавии поручила входящим в политформирование депутатам парламента инициировать отставку правительства страны.