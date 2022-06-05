Соцпартия Молдавии провела антиправительственные акции в ряде городов страны

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Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) провела 5 июня антиправительственные протесты в восьми районных центрах страны.
Соцпартия Молдавии провела антиправительственные акции в ряде городов страны
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии, акции протеста прошли в мирной обстановке.

Уточняется, что демонстранты требовали отставки правительства Натальи Гаврилицы из-за инфляции, которая превысила 27%, а также спада во многих отраслях.

Также протестующие обвинили главу государства Майю Санду в давлении на оппозицию и правоохранительные органы, указав на уголовные дела против оппозиции, в частности экс-президента страны Игоря Додона и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.

Ранее Партия социалистов Молдавии поручила входящим в политформирование депутатам парламента инициировать отставку правительства страны.

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