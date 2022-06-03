Лукашенко заявил, что вместе с Путиным обсудил поставки продовольствия

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным определил пять направлений поставок продовольствия. Об этом сообщило БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в связи с нарушением цепочки логистических поставок вопрос продовольственной безопасности стал звучать острее.

«Самое лучшее направление (мы с Путиным определили пять) — Беларусь. Пожалуйста — мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы — вам, вы — нам», — сказал он.

Он отметил, что Белоруссия будет грузить продовольственные товары, если Запад откроет порты.

«Тем более порты стоят, людей выкинули на улицу. Безумцы. С голодом столкнулись давно», — заявил Лукашенко.

По его словам, миллиард человек голодают только по причине той политики, которую сегодня проводит Запад.

«Вот в чём проблема. Надо её решать», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что ограничительные меры против России и Белоруссии, введённые США и их союзниками, становятся санкциями для всего мира.