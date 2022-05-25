Россотрудничество выпустило сборник об украинском нацизме
25 мая 2022

Россотрудничество выпустило сборник об украинском нацизме

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Россотрудничество выпустило сборник об украинском нацизме

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В пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» состоялась презентация информационной брошюры «Гражданская война на Украине 2014-2022».

Издание подготовлено Россотрудничеством совместно с «Фондом исследования проблемам демократии».

Брошюра представляет собой сборник общеизвестных фактов одобрения и проявления нацизма на Украине в последние годы. В том числе со стороны официальных властей. 

В частности, в сборнике перечислены постановления Верховной рады о праздновании памятных дат и юбилеев украинских коллаборационистов, которые помогали нацистам в годы Великой Отечественной Войны. 

Помимо этого, сборник приводит примеры преступлений современных радикальных нацистских группировок, в том числе убийства известных журналистов.

Отдельный раздел посвящён военным преступлениям против мирного населения Донбасса со стороны украинских силовиков.

Цель создателей брошюры — донести объективную информацию и факты о происходящем на Украине до максимально широкой аудитории, которая ранее не интересовалась этой проблемой. 

Сборник уже переведен на все основные языки мира и размещен для скачивания на сайте warcrimesofkiev.com.