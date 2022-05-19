GT: Запад стремится решить собственные продовольственные проблемы вывозом с Украины зерна

В условиях мирового кризиса с поставками продовольствия страны Запада стремятся решить собственные трудности вывозом зерна из украинских портов. Об этом сообщает издание Global Times.

В статье отмечается, что Украина традиционно являлась одним из крупнейших европейских поставщиков зерна: в 2021 году она поставила в ЕС около 14% от общего объёма импорта зерновых.

В связи с обострением продовольственной проблемы западные страны заявили о готовности помочь в организации вывоза зерна с украинской территории и купить его по заниженным ценам.

«Здесь Запад в очередной раз продемонстрировал свою жадную и злую природу», — говорится в материале.

Global Times заключает, что вместо лозунгов «освободить украинскую пшеницу» странам Запада стоит сфокусироваться на скорейшем урегулировании украинского кризиса.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

Также канадское правительство заявило о готовности помочь в организации вывоза зерна из украинских портов.