Конфликт на Украине был отчасти спровоцирован «ложными, но заманчивыми заверениями» Вашингтона в адрес Киева. Об этом говорится в статье издания Politico.

«В ходе этого фатального «флирта» звучали обещания «стопроцентной» поддержки, пустые намёки на возможное членство в НАТО и установление партнёрства в области безопасности, подкреплённого увеличением материальной и военной помощи, которая не была гарантирована», — говорится в материале.

Отмечается, что заявления Запада о полной поддержке Украины может подарить ей «ложную надежду».

«Если Киев считает, что поддержка Запада бесконечна или, вероятно, станет более прямой, он может в конечном итоге отказаться от соглашения, которое ему предлагали, и пострадать из-за этого, когда поддержки, на которую он рассчитывал, не будет», — предупреждается в статье.

Ранее эксперт по вопросам геополитики Пьер-Эммануэль Томанн в беседе с RT заявил, что поставляемое Западом вооружение Киеву может подорвать безопасность в Европе.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский президент и далее будет «клянчить деньги и оружие у Запада», доказывая, что он «надежда либерального мира».