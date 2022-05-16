Минобороны: ВС России доставили 55 тонн гуманитарной помощи жителям Запорожья

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Российские военные и казаки Терского казачьего войска доставили очередную партию гуманитарной помощи жителям Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«В частности, продуктовые наборы передавались мирным жителям населённых пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское. В этот раз казаками Терского казачьего войска, сопровождавшими гуманитарную помощь совместно с российскими военнослужащими, жителям Константиновки, Мирного и Приазовского передано 55 тонн продовольствия и предметов первой необходимости», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в Запорожье были доставлены продуктовые наборы, предметы гигиены и товары первой необходимости.

Ранее российские военные доставили 50 т гуманитарной помощи в Харьковскую область.

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