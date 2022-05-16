В госпиталях Минобороны России наградили участников специальной военной операции

В госпиталях Министерства обороны России участникам спецоперации вручили государственные награды.

«В шести госпиталях Минобороны... участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик по указу президента России вручены 28 орденов и медалей», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В частности, были вручены медали Суворова и «За отвагу», а также ордена Мужества.

Ранее стало известно, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звёзды Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.