Талибы заявили, что рекрутировали в регулярную армию Афганистана более 130 тысяч человек

Правительство талибов* в Афганистане сообщило, что рекрутировало в свою регулярную армию более 130 тыс. человек с момента свержения правительства страны. С таким заявлением выступил представитель Министерства обороны Энаятулла Хаваризми.

«Зарегистрировано более 130 тыс. человек, этот процесс будет продолжаться. После завершения регистрации афганцы увидят независимую, хорошо сформированную и целеустремлённую армию, которая будет обеспечивать безопасность и защищать афганскую землю и границы», — сказал он TOLOnews.

Хаваризми обратил внимание на то, что женщины, которые работали в Минобороны ранее, «до сих пор работают, например, в управлении здравоохранения и других ведомствах».

«Решение по ним будет принимать руководство исламского эмирата и Минобороны. Они всё ещё получают свою зарплату», — сказал представитель ведомства.

Телеканал напоминает, что численность Афганских национальных сил обороны и безопасности прежнего правительства достигла более 350 тыс. человек.

Ранее временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал сообщил, что афганские власти могут сами бороться с «Исламским государством»** и контролируют территорию республики.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.