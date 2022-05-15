В ДНР заявили об обстреле украинскими военными Докучаевска

Украинские военные выпустили по Докучаевску пять ракет из БМ-21 «Град». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT) по направлению: 05:55 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram.

13 мая съёмочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском: операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения. Военкор Горшенин не пострадал.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения членов съёмочной группы RT и других мирных граждан в городе Докучаевске в ДНР.