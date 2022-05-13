В Харьковской области спецназовцами Росгвардии сбит беспилотник

В Харьковской области спецназовцами Росгвардии сбит украинский беспилотник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве в непосредственной близости от позиций войск росгвардейцы сбили беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ «Фурия», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные совместно с националистами проводят в Харьковской области карательные рейды и арестовывают подозреваемых в пророссийских взглядах по статье «о коллаборационизме». Отмечается, что подозреваемых увозят в неизвестном направлении.