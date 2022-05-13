Из Мариуполя за сутки эвакуировали более 500 человек

Из Мариуполя в Безыменное за последние сутки эвакуировали 509 человек, включая 36 детей, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 12 мая до 08:00 13 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 509 человек, включая 36 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении штаба.

С 5 марта в Безыменное удалось эвакуировать 31 290 человек.

Как ранее сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР, первые социальные объекты подключены к энергоснабжению в Мариуполе.