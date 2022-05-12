Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Южное в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Южное в Луганской Народной Республике.

«На зданиях населённого пункта Южное теперь красуются наши знамёна», — написал Кадыров в Telegram.

Он рассказал, что чеченские военные и бойцы Народной милиции ЛНР разобрали укрепительные позиции противника и денацифицировали всех представителей украинский армии.

Ранее Кадыров сообщил о взятии под контроль завода «Заря», а также населённых пунктов Южный и Воеводовка и ряда посёлков в Луганской Народной Республике.

Позднее стало известно о нескольких пленных украинских бойцах на пороховом заводе «Заря» в ЛНР.