Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 украинских националистов

Короткая ссылка
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что с начала суток силы ДНР уничтожили 23 украинских националиста.
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 украинских националистов
  • РИА Новости

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 23 украинских националиста», — говорится в сообщении милиции.

Также уничтожены одна огневая позиция 122-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С1 «Гвоздика», две БМП и две бронированные машины «Казак-2».

Кроме того, были захвачены одна 152-мм буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б», два МТ-ЛБу и один грузовик, добавили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили ещё четыре украинских склада с боеприпасами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить