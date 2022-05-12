Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 23 украинских националистов

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что с начала суток силы ДНР уничтожили 23 украинских националиста.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 23 украинских националиста», — говорится в сообщении милиции.

Также уничтожены одна огневая позиция 122-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С1 «Гвоздика», две БМП и две бронированные машины «Казак-2».

Кроме того, были захвачены одна 152-мм буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б», два МТ-ЛБу и один грузовик, добавили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили ещё четыре украинских склада с боеприпасами.