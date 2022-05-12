В Латвии намерены заблокировать российские соцсети на следующей неделе

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Руководитель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш заявил, что в республике на следующей неделе заблокируют социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».
В Латвии намерены заблокировать российские соцсети на следующей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Robberts

«NEPLP сегодня принял решение ограничить на территории Латвии работу социальных сетей «ВКонтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru) и «Мой мир» (my.mail.ru)», — приводит РИА Новости его заявление в Twitter.

По словам Аболиньша, решение принято в связи с тем, что владельцы данных соцсетей находятся под санкциями ЕС.

В феврале стало известно, что в Латвии официально запретили ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке.

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