В ЛНР заявили об открытии дополнительных пунктов пропуска с Россией

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об открытии дополнительных пунктов пропуска с Россией для вывоза прошлогоднего урожая. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Для того, чтобы люди имели возможность вывезти полученный урожай за прошлый год, нами открыты дополнительные пункты пропуска, соединяющие территории Луганской Народной Республики с территорией Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Пасечник добавил, что власти рассматривают вопрос открытия железнодорожного пункта пропуска Лантратовка — Валуйки для вывоза и ввоза продукции в республику.

Ранее стало известно, что из Удмуртии отправили вагон «Поезда помощи Донбассу» с 60 т пиломатериалов для жителей ЛНР и ДНР.