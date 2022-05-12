В ЛНР заявили об открытии дополнительных пунктов пропуска с Россией
- РИА Новости
«Для того, чтобы люди имели возможность вывезти полученный урожай за прошлый год, нами открыты дополнительные пункты пропуска, соединяющие территории Луганской Народной Республики с территорией Российской Федерации», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Пасечник добавил, что власти рассматривают вопрос открытия железнодорожного пункта пропуска Лантратовка — Валуйки для вывоза и ввоза продукции в республику.
Ранее стало известно, что из Удмуртии отправили вагон «Поезда помощи Донбассу» с 60 т пиломатериалов для жителей ЛНР и ДНР.