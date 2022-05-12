Трёхсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении проходит в Душанбе

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В Душанбе проходит трёхсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
Трёхсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении проходит в Душанбе
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом информирует РИА Новости

В начале встречи Лавров поблагодарил глав МИД Армении и Азербайджана за отклик на предложение российской стороны «воспользоваться участием СМИД СНГ для проведения встречи на троих».

Министр иностранных дел России подчеркнул, что встреча позволит продолжить совместную работу по мониторингу выполнения трёхсторонних заявлений.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания», — сказал он.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Армении заключение мирного договора между Баку и Ереваном.

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