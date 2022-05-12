Член ОП Данюк осудил решение сейма Латвии касательно памятника освободителям Риги

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT одобрение латвийским сеймом поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги.

«На мой взгляд, абсолютно вопиющее решение. Это плевок в сторону не только исторической памяти, но и в сторону значительной части общества в Латвии. Общество, несмотря на государственную политику, всевозможные русофобские выходки властей, не растеряло связь с историей. Именно в Прибалтике всячески ущемляют русскоязычное население, фактически отказывают ему в полноценных гражданских правах», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что борьба с памятником освободителям в полной мере показывает, что Латвия — государство «максимально русофобское».

«Пока что это решение сейма, многое будет зависеть от реакции исполнительной власти, но в данном случае разделять сейм, правительство, руководство не стоит. Нужно на такие вещи жёстко реагировать, и я надеюсь, что такая реакция последует», — заключил собеседник RT.

Ранее парламент Латвии принял разрешающие снести памятник освободителям Риги поправки.