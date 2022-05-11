МО: украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе войск России и ДНР
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«По имеющейся оперативной информации, на выезде из города Днепр через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя неподъёмные для большинства простых людей денежные средства в размере $200 с человека», — заявил Мизинцев.
По данным Минобороны, Кайдакский мост в Днепре заминирован украинскими военными и будет взорван в случае подхода российских подразделений и формирований ДНР.
В случае взрыва Украина намерена обвинить российскую сторону в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры.
Ранее в Минобороны России заявили о минировании украинскими военными мостов в Славянске в ДНР.