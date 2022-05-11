МО: украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе войск России и ДНР

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Боевики украинской территориальной обороны взимают плату в размере $200 за возможность выехать из Днепра через Кайдакский мост в ДНР и Харьковскую область. В случае подхода подразделений России и ДНР мост планируют взорвать, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО: украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост при подходе войск России и ДНР
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По имеющейся оперативной информации, на выезде из города Днепр через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя неподъёмные для большинства простых людей денежные средства в размере $200 с человека», — заявил Мизинцев. 

По данным Минобороны, Кайдакский мост в Днепре заминирован украинскими военными и будет взорван в случае подхода российских подразделений и формирований ДНР.

В случае взрыва Украина намерена обвинить российскую сторону в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры.

Ранее в Минобороны России заявили о минировании украинскими военными мостов в Славянске в ДНР.

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