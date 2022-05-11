В ДНР за день один человек погиб и девять пострадали в результате обстрелов ВСУ
- РИА Новости
По информации оборонного ведомства ДНР, с начала суток ВСУ выпустили более 235 снарядов из 222-мм реактивных систем залпового огня БМ27 «Ураган», 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм миномётов.
Под обстрелы попали 11 населённых пунктов ДНР.
«В результате украинской агрессии один мирный житель погиб и девять получили ранения», — заявили в Народной милиции ДНР.
Также повреждено 15 жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны украинских военных.