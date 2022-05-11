Политолог Данилов прокомментировал ситуацию с западной помощью Украине

Украинский журналист, политолог Павел Данилов прокомментировал ситуацию с западной помощью Киеву.

«Под предлогом помощи Украине и британские, и американские чиновники оставляют себе до 80% от выделенных средств в виде откатов. До украинского бюджета эти средства физически не доходят», — предположил он в беседе с Пятым каналом.

Он также высказался о случаях коррупции внутри Украины.

«Часты случаи со стороны полиции и военкоматов. На областном уровне также разворовываются бюджетные деньги, там всевозможная гуманитарная помощь — коррупционные схемы буквально везде, где есть деньги, любые материальные ценности», — пояснил Данилов.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины.