Политолог Данилов прокомментировал ситуацию с западной помощью Украине

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Украинский журналист, политолог Павел Данилов прокомментировал ситуацию с западной помощью Киеву.
Политолог Данилов прокомментировал ситуацию с западной помощью Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Под предлогом помощи Украине и британские, и американские чиновники оставляют себе до 80% от выделенных средств в виде откатов. До украинского бюджета эти средства физически не доходят», — предположил он в беседе с Пятым каналом.

Он также высказался о случаях коррупции внутри Украины.

«Часты случаи со стороны полиции и военкоматов. На областном уровне также разворовываются бюджетные деньги, там всевозможная гуманитарная помощь — коррупционные схемы буквально везде, где есть деньги, любые материальные ценности», — пояснил Данилов.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины.

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