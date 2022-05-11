Володин: жители ЛНР и ДНР сделали свой выбор и строят жизнь в независимых государствах
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Об этом сообщается на сайте Госдумы.
«Народы ДНР и ЛНР сделали свой выбор на референдуме — свободно, демократически, реализовав своё право на самоопределение, решили строить свою жизнь в независимых государствах. Желаю гражданам Донецкой и Луганской народных республик счастья, здоровья и процветания», — заявил Володин.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с Днём ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями.