Володин: жители ЛНР и ДНР сделали свой выбор и строят жизнь в независимых государствах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители ЛНР и ДНР восемь лет назад на референдуме сделали выбор — решили строить свою жизнь в независимых государствах.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Народы ДНР и ЛНР сделали свой выбор на референдуме — свободно, демократически, реализовав своё право на самоопределение, решили строить свою жизнь в независимых государствах. Желаю гражданам Донецкой и Луганской народных республик счастья, здоровья и процветания», — заявил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с Днём ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями.