Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российская авиация в течение дня поразила 74 военных объекта Украины.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения», — заявил он.

Также российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 ВСУ в воздухе в районе населённого пункта Широкое Днепропетровской области.

Кроме того, в районе Новодмитровки Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 украинских воздушных сил.

Также были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области.

В Минобороны России проинформировали, что Киев в ходе бездумной пиар-акции по захвату острова Змеиный потерял более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, четыре самолёта, десять вертолётов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.