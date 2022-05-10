Российская авиация в течение дня поразила 74 военных объекта Украины

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российская авиация в течение дня поразила 74 военных объекта Украины.
Российская авиация в течение дня поразила 74 военных объекта Украины
  • AP

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения», — заявил он.

Также российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 ВСУ в воздухе в районе населённого пункта Широкое Днепропетровской области. 

Кроме того, в районе Новодмитровки Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 украинских воздушных сил.

Также были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области.

В Минобороны России проинформировали, что Киев в ходе бездумной пиар-акции по захвату острова Змеиный потерял более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, четыре самолёта, десять вертолётов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.

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