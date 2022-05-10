В Харьковскую область проложили линию электропередачи из Белгородской области

Российские энергетики проложили воздушную линию электропередачи, которая соединяет энергосистемы Белгородской и Харьковской областей, это позволило обеспечить электроснабжением жителей Купянска и более 200 других населённых пунктов Харьковской области.

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