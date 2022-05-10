В Харьковскую область проложили линию электропередачи из Белгородской области
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Белгородской области.
Российские специалисты проложили воздушную линию общей протяжённостью 5,2 км в двухцепном исполнении.
В этих работах участвовали 57 человек, было задействовано 30 единиц техники.
«В результате со стороны Российской Федерации по постоянной схеме подано напряжение на 16 высоковольтных трансформаторных подстанций 110 кВ», — заявили власти Белгородской области.
Ранее российские военные доставили гумпомощь в Харьковскую область.