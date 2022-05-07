РИА Новости: под Херсоном задержали глумившихся над телами российских военных мародёров

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В Херсонской области провели задержание мародёров, которые глумились над телами российских военных и украли их вещи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кадры, предоставленные сотрудниками силовых структур.
РИА Новости: под Херсоном задержали глумившихся над телами российских военных мародёров
  • РИА Новости

Отмечается, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные в одном из сёл глумятся над лежащими около БМД телами нескольких российских военных и растаскивают вещи погибших.

После задержания один из мародёров заявил, что на видео «мог глупости наговорить».

Другой задержанный признался, что взял рюкзак российского военного и назвал свой поступок «не самым лучшим».

«Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков — ну хватает. Думал взять как на память, но память чего — смерти?.. Честно, не знаю, каюсь», — заявил он.

Ранее российские силовики в Купянске Харьковской области задержали группу мародёров, которые грабили магазины и дома.

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