Власти Херсонской области пообещали больше не допустить блокад Крыма

Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе больше не допустят никаких блокад в отношении Крыма.

«Все эти блокады в прошлом. Никаких блокад больше допущено не будет», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов заявил, что бывших чиновников Херсонской области, имевших отношение к блокадам Крыма, осудят и привлекут к ответственности по законам России.

До этого Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов России.

В апреле глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил о необходимости национализации активов организаторов блокады Крыма на территории России.