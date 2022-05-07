Власти Херсонской области пообещали больше не допустить блокад Крыма

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Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе больше не допустят никаких блокад в отношении Крыма.

«Все эти блокады в прошлом. Никаких блокад больше допущено не будет», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов заявил, что бывших чиновников Херсонской области, имевших отношение к блокадам Крыма, осудят и привлекут к ответственности по законам России.

До этого Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов России.

В апреле глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил о необходимости национализации активов организаторов блокады Крыма на территории России.

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