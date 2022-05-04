Андрей Дробот из Донецка добирался до больницы под обстрелом ВСУ

В тот зимний день житель Донецка Андрей Дробот гостил у брата. Около восьми часов вечера мужчина вышел из дома подышать свежим воздухом. На улице было шумно — на северо-западе города были хорошо слышны звуки разрывающихся снарядов.
Через несколько минут справа от Андрея раздался взрыв. Снаряд попал в электрический столб, на улице и во всех домах сразу же погас свет.
«Я упал от сильного удара в грудь. Когда я поднялся, то приложил руку к груди и обнаружил кровотечение», — вспоминает Андрей Дробот.
Мужчина сразу вернулся в дом. Света не было, пришлось осматривать себя с помощью фонарика. С правой стороны грудной клетки он увидел рваную рану. Родные Андрея забеспокоились, но он не хотел подвергать их риску, так как обстрел всё ещё продолжался, и отправился к медикам сам.
До травматологического центра Андрей Дробот добрался благополучно — врачи тут же им занялись.
На рентгене они увидели осколок в груди пострадавшего и тут же отправили его на скорой в больницу.
Операция прошла успешно, но ещё две недели после этого Дробот оставался в стационаре.