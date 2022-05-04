Андрей Дробот из Донецка добирался до больницы под обстрелом ВСУ
04 мая 2022
RT

С осколком в груди: Андрей Дробот из Донецка добирался до больницы под обстрелом ВСУ

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30 января 2015 года украинские военные обстреляли жилые кварталы Донецка. Несколько снарядов упало в частном секторе. В результате обстрела погибли восемь мирных жителей, десятки получили ранения. Среди пострадавших — 45-летний Андрей Дробот. В беседе с RT он поделился воспоминаниями.

В тот зимний день житель Донецка Андрей Дробот гостил у брата. Около восьми часов вечера мужчина вышел из дома подышать свежим воздухом. На улице было шумно — на северо-западе города были хорошо слышны звуки разрывающихся снарядов.

Через несколько минут справа от Андрея раздался взрыв. Снаряд попал в электрический столб, на улице и во всех домах сразу же погас свет.

«Я упал от сильного удара в грудь. Когда я поднялся, то приложил руку к груди и обнаружил кровотечение», — вспоминает Андрей Дробот.

Мужчина сразу вернулся в дом. Света не было, пришлось осматривать себя с помощью фонарика. С правой стороны грудной клетки он увидел рваную рану. Родные Андрея забеспокоились, но он не хотел подвергать их риску, так как обстрел всё ещё продолжался, и отправился к медикам сам. 

До травматологического центра Андрей Дробот добрался благополучно — врачи тут же им занялись.

На рентгене они увидели осколок в груди пострадавшего и тут же отправили его на скорой в больницу.

Операция прошла успешно, но ещё две недели после этого Дробот оставался в стационаре. 