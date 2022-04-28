«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: возвращение Ярошенко | Запад подстрекает ВСУ к ударам по РФ

В сегодняшнем стриме обсудим ход спецоперации на Украине. Запад активно подстрекает Киев к нанесению ударов по территории России: силы ПВО несколько дней подряд сбивают беспилотники над территорией приграничных с Украиной областей. Серия взрывов прогремела в находящемся под российским контролем Херсоне — по городу были выпущены три ракеты «Точка-У». Выступая на Совете законодателей, Владимир Путин напомнил, что если третья сторона вмешается в конфликт или создаст для России угрозы стратегического характера, то ответ будет молниеносным. Услышат ли на Западе слова российского лидера? На этом фоне спустя почти 12 лет после похищения российского лётчика Константина Ярошенко обменяли на отбывавшего наказание за пьяный дебош американца Тревора Рида.