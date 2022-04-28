«Ползком до шахты»: Пётр Озолин из Донбасса выжил благодаря своевременной помощи коллег
28 апреля 2022
RT

«Ползком до шахты»: Пётр Озолин из Донбасса выжил благодаря своевременной помощи коллег

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23 декабря 2021 года Вооружённые силы Украины в нарушение Минских соглашений совершили миномётный обстрел посёлка Александровка Марьинского района ДНР. Среди раненых оказался 52-летний шахтёр Пётр Озолин. Тот день мог стать для него роковым, если бы не отзывчивость коллег.

День начался как обычно. В 06:30 житель Александровки Пётр Озолин вышел из дома на работу на шахту ООО «4/21 Рудник», расположенную в Петровском районе Донецка. На рейсовый автобус до работы мужчина опоздал, поэтому решил пройти пешком через балку, которая соединяет Александровку с Донецком.

Озолин шёл по дороге один. Внезапно со стороны посёлка Марьинка, где располагаются позиции ВСУ, стали раздаваться хлопки, а затем прогремели взрывы. Всего было выпущено пять снарядов.

«Я упал на землю, прикрыл голову руками. Когда поутихло, пополз сначала в сторону деревьев, чтобы укрыться от обстрела, а потом ползком до шахты. Ползти было трудно: ноги — в крови, лицо — в крови, глаза застит. Но до шахты добрался. Там только, когда одежду с меня сняли, понял, что ранен ещё в грудь и живот».  

Шахтёры сразу же перевязали раненого коллегу полотенцами и повезли в больницу.

В тот же день Озолина прооперировали, но после этого ему ещё две недели пришлось лежать в стационаре с диагнозом «множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, голеней и стоп, сквозное ранение живота».

В беседе с RT Озолин вспоминает, что за месяц до его ранения на том же месте его жена Виктория получила контузию головного мозга. По женщине с позиций ВСУ был открыт прицельный огонь из автоматического стрелкового оружия. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от её плеча, повредив рукав на верхней одежде.