Осколок на память: раненную в ходе обстрела ВСУ Наталью Акименко из Донбасса спасли муж и сын

Утром 16 августа 2014 года город Ждановка Донецкой народной республики подвергся жёсткому артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В тот день в ходе боевых действий погибли семь человек, ещё несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Среди них 45-летняя местная жительница Наталья Акименко. В беседе с RT она вспоминает события того дня.

Всё утро Наталья и её муж Владимир прятались в подвале своего дома. Около 11:00 войска ВСУ зашли в город. К этому времени супруги уже вышли из укрытия и наблюдали в окна, как по их улице двигались танки и другая военная техника.

Через час Наталья снова подошла к окну посмотреть, что происходит в городе.

В этот момент примерно в 150 м от дома прогремел сильный взрыв. От внезапной резкой боли женщина зажала свою левую руку правой.

Ещё толком не осознав, что произошло, Акименко выбежала во двор. Только на улице она заметила, что её футболка пропитана кровью. Ранения были по всему телу, левая рука сильно повреждена.

«На улице я упала в обморок. Вова увидел, что я лежу без сознания, отнёс меня в дом. Он осмотрел мои раны и наложил жгут на левую руку, чтобы остановить кровотечение», — рассказывает Акименко.

Из-за интенсивных боёв в городе не было возможности обратиться за медицинской помощью, но на выручку приехал сын Владислав, который в то время учился в медицинском вузе. Он извлёк из руки и грудной клетки матери 12 осколков, обработал раны, наложил швы.

Впоследствии Наталья лечилась самостоятельно. Однако в её левой руке до сих пор остаётся ещё один осколок украинской мины — извлечь его невозможно.