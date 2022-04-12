Истории мирных жителей Донбасса
12 апреля 2022
RT

Жизнь во время войны: истории мирных жителей Донбасса

12 апреля 2022 | 11:51

Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съёмочной группы Первого канала в Мариуполе

08 апреля 2022 | 14:27

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске

08 апреля 2022 | 13:26

СК России возбудил дела по фактам жестокого обращения ВСУ с гражданским населением в Мариуполе

08 апреля 2022 | 13:02

Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира «Грузинского легиона» в составе ВСУ

08 апреля 2022 | 12:58

Минобороны опровергло заявления Киева о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске

08 апреля 2022 | 10:15

В ДНР за сутки при обстрелах пострадали 23 мирных жителя

07 апреля 2022 | 21:30

Глава СК Бастрыкин поручил проверить данные об убийстве пленных России военными Украины

07 апреля 2022 | 13:44

СК заявил о причастности двух командиров «Азова» к посягательству на жизнь российских военных

04 апреля 2022 | 13:00

Из Мариуполя при содействии RT спасены 17 детей

04 апреля 2022 | 09:29

RT публикует номера горячих линий для тех, кто ищет родственников с освобождённых территорий ЛНР и ДНР

Следственный комитет России опубликовал видеозаписи рассказов мирных граждан Донбасса. Местные жители на камеру поделились своими историями о восьми годах трагического противостояния на востоке Украины, об организации быта на родной земле под канонадами орудий и о воспитании детей в подвалах-бомбоубежищах.

Всё, что рассказывают местные жители, Следственный комитет тщательно фиксирует. «Их показания — неотъемлемая часть доказательной базы по многочисленным уголовным делам о преступлениях, совершаемых на Украине и в Донбассе в отношении мирного населения», — подчёркивают в ведомстве.

Теперь, оказавшись в России, в безопасности, у многих донбассовцев появилась возможность начать всё с чистого листа.

Среди таких людей — семья беженцев из ДНР, Наталья Викторовна с двумя внуками-подростками. Им удалось покинуть регулярно обстреливаемый ВСУ родной город по гуманитарному коридору. В России они разместились в пункте временного пребывания в Орловской области.

Сейчас, находясь в безопасности, женщина рассказывает о том, что ей и внукам пришлось пережить за последние восемь лет.

  • Жительница ДНР Наталья Викторовна

Жительница Луганска Ирина вспоминает события июня 2014-го, когда город подвергся авиаудару украинской армии.

Она боялась не за себя, а за детей республиканского дома ребёнка, где работала главным врачом. Во время боевых действий ребят эвакуировали в другой город.

Остались восемь детей с особенностями развития, которых разместили в областной больнице. Каждое утро женщина навещала их.

В феврале Ирина и её маленькие подопечные были эвакуированы в Ростов-на-Дону. 

Вот её история.

  • Жительница Луганска Ирина