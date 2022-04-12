Истории мирных жителей Донбасса

Всё, что рассказывают местные жители, Следственный комитет тщательно фиксирует. «Их показания — неотъемлемая часть доказательной базы по многочисленным уголовным делам о преступлениях, совершаемых на Украине и в Донбассе в отношении мирного населения», — подчёркивают в ведомстве.
Теперь, оказавшись в России, в безопасности, у многих донбассовцев появилась возможность начать всё с чистого листа.
Среди таких людей — семья беженцев из ДНР, Наталья Викторовна с двумя внуками-подростками. Им удалось покинуть регулярно обстреливаемый ВСУ родной город по гуманитарному коридору. В России они разместились в пункте временного пребывания в Орловской области.
Сейчас, находясь в безопасности, женщина рассказывает о том, что ей и внукам пришлось пережить за последние восемь лет.
- Жительница ДНР Наталья Викторовна
Жительница Луганска Ирина вспоминает события июня 2014-го, когда город подвергся авиаудару украинской армии.
Она боялась не за себя, а за детей республиканского дома ребёнка, где работала главным врачом. Во время боевых действий ребят эвакуировали в другой город.
Остались восемь детей с особенностями развития, которых разместили в областной больнице. Каждое утро женщина навещала их.
В феврале Ирина и её маленькие подопечные были эвакуированы в Ростов-на-Дону.
Вот её история.
- Жительница Луганска Ирина