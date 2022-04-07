«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ход спецоперации | Буча фейков | западные санкции

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RT
В сегодняшнем стриме обсудим новые подробности военной спецоперации России на Украине. По данным некоторых СМИ, в Мариуполе вместе с националистами сражаются офицеры НАТО. Вместе с тем Киев прекрасно освоил чёрный пиар и пытается возложить на Москву вину за трагедию в Буче. Маленький город стал известен на весь мир после того, как украинские власти и западные политтехнологи попытались сделать из него символ зверств, якобы совершённых российской армией. Параллельно США и Европа всерьёз намерены устроить торговую блокаду России. Получится ли сдержать развитие России с помощью санкций и кто пострадает от них больше?

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