«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ход спецоперации | Буча фейков | западные санкции

В сегодняшнем стриме обсудим новые подробности военной спецоперации России на Украине. По данным некоторых СМИ, в Мариуполе вместе с националистами сражаются офицеры НАТО. Вместе с тем Киев прекрасно освоил чёрный пиар и пытается возложить на Москву вину за трагедию в Буче. Маленький город стал известен на весь мир после того, как украинские власти и западные политтехнологи попытались сделать из него символ зверств, якобы совершённых российской армией. Параллельно США и Европа всерьёз намерены устроить торговую блокаду России. Получится ли сдержать развитие России с помощью санкций и кто пострадает от них больше?