«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: окружение ВСУ в Донбассе | русофобия теперь мейнстрим?

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RT
В сегодняшнем стриме: наступательная операция в Донбассе продолжается, новые удары по военной инфраструктуре нанесены в Днепропетровске и Харькове. Идёт зачистка Мариуполя от групп националистов. Хроника событий 31 марта и оценки экспертов о ситуации на фронте. Каким будет мир после окончания специальной военной операции на Украине? Пока система однополярного влияния США рушится у всех на глазах, на Западе запустили кампанию по отмене русских. Премьер-министр Польши открыто говорит, что русофобия стала мейнстримом. Отмена русской культуры, истории, бытовой расизм — к чему приведёт подобная истерика? Ведущие стрима: Анатолий Кузичев и Алексей Репин.

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