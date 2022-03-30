«Холопок, удар в спину, упал на землю»: Павел Горбулинский из Донецка едва не стал инвалидом после обстрела ВСУ

Павел работал экспедитором и вместе со своим напарником Андреем развозил продукты по магазинам в Кировском и Петровском районах Донецка. Около четырёх часов дня они приехали в посёлок Трудовская.
«Я выгружал товар, а Андрей заносил ящики в магазин. Внезапно я услышал хлопок, затем почувствовал удар в спину. Я понял, что ранен, и с большим трудом вылез из машины и упал на землю», — вспоминает Павел Горбулинский.
К Павлу тут же подбежали стоявшие рядом люди. Андрей вызвал бригаду скорой помощи. Уже через десять минут Павла и пострадавшую во время этого обстрела женщину отвезли в больницу.
Рентген показал наличие осколков у Павла в поясничной области. Медики провели операцию, но все осколки извлечь не удалось. Была вероятность того, что после реабилитации Павел не сможет ходить, но всё обошлось.