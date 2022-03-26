RT посетил якобы уничтоженную российскими силами лабораторию в Чернобыле

Съёмочная группа RT побывала в Чернобыле, где посетила лабораторию радиационного контроля, которую, по заявлениям украинской стороны и западных СМИ, якобы уничтожили российские войска. Как выяснилось, нетронутым осталось не только само здание научного центра, но и всё дорогостоящее оборудование. В одном из помещений был зарегистрирован повышенный радиационный фон, причину которого теперь устанавливают российские специалисты.

22 марта Государственное агентство Украины по контролю зоны отчуждения заявило о том, что российские вооружённые силы разграбили и уничтожили лабораторию радиационного контроля в Чернобыле. Информация об этом была опубликована на официальной странице агентства в Facebook*.

«Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в г. Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий», — говорилось в сообщении.

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Украинская сторона оценила ущерб в €6 млн, часть денег, в том числе и на покупку оборудования научного центра, была получена от стран Евросоюза.

Днём позже, 23 марта, американская телекомпания CNN опубликовала статью, обвинив Россию в хищении «образцов нестабильных радионуклидов, которые могут представлять опасность».

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Телеканал сослался на украинское агентство, не представив при этом в своём репортаже ни одного фото или видео «разгромленной лаборатории».

Советское наследие

Съёмочная группа RT побывала в Чернобыле и нашла здание лаборатории.

Постройка ещё советских времён в несколько этажей не имеет ни одного признака попадания в неё снарядов или мин.

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Помещения внутри можно разделить на два типа: те, в которых недавно сделали дорогостоящий ремонт, и те, которых европейское финансирование не коснулось. В последних — диваны, кресла, шкафы и прочая мебель из прошлой эпохи. В этих кабинетах, судя по обстановке и предметам, занимались административной работой и никаких исследований не проводилось.

Здесь всюду беспорядок: открытые сейфы с ключами в дверях, бумаги разбросаны по полу, сломаны некоторые компьютеры.

«Мы обнаружили большой беспорядок в кабинетах, но вся дорогая оргтехника находится на месте. Были вскрыты блоки (компьютерные. — RT), но вся начинка рядом, её можно спокойно подключить и использовать», — сообщил журналистам военнослужащий российской армии после обследования лаборатории.

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По его словам, разбросанные бумаги — свидетельство спешного ухода работавших здесь специалистов.

Военными также были обнаружены рабочие записи в журналах лаборатории. Последняя дата в них — 21 февраля 2022 года. Возможно, именно в этот день украинский персонал покинул лабораторию.

Примечательно, что научный корпус имел современную систему видеонаблюдения, но сервер, на котором хранились все видеозаписи, был демонтирован и исчез.

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Вещества и радиация

Отдельный этаж здания выделен под научные лаборатории: современная отделка коридоров и помещений, в каждом кабинете лабораторные столы, шкафы с химической посудой и реактивами.

Вдоль стен и на столах — импортная аппаратура для исследований, связанных с радиацией. Оборудование и научно-исследовательская аппаратура стоимостью в десятки тысяч долларов на своих местах и никак не пострадала.

© RT

В одном из помещений лаборатории при проверке российские военные обнаружили повышенный радиационный фон. В этом кабинете прямо на полу были складированы ёмкости с неизвестными веществами.

«В районе первого этажа и подвала был выявлен факт повышенной радиации. Я думаю, что это преступная беспечность или заранее спланированная акция», — заявил RT представитель ВС России.

Российские специалисты уже взяли объект под усиленную охрану и принимают все необходимые меры для минимизации возможных негативных последствий или провокаций со стороны украинской армии.

© RT

Сама ЧАЭС, вопреки заявлениям украинской стороны, работает штатно.

«Чернобыльская АЭС работает в безаварийном режиме и запитана к электросетям Белоруссии. Была произведена замена персонала, противопожарная обстановка в норме. Возгораний не зафиксировано», — пояснил журналистам военнослужащий российской армии.

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